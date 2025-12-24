একই দিনে আকদ সম্পন্ন করলেন ডাকসু জিএস ও এজিএস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) জিএস এস এম ফরহাদ ও এজিএস মহিউদ্দিন খানের আকদ সম্পন্ন হয়েছে। বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর কাঁটাবন মসজিদে একই দিনে তাদের আকদ সম্পন্ন হয়।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (চাকসু) সদস্য জান্নাতুল ফেরদৌস সানজিদার সঙ্গে এস এম ফরহাদের আকদ সম্পন্ন হয়। তবে মহিউদ্দিন খানের কার সঙ্গে আকদ সম্পন্ন হয়েছে তা জানা যায়নি।
এই অনুষ্ঠানে উভয় পরিবারের নিকটাত্মীয়ের পাশাপাশি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্রশিবিরি, আপ বাংলাদেশ ও জাতীয় ছাত্রশক্তির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।
এস এম ফরহাদ জানান, আকদ সম্পন্নের পর একই দিন দুপুরে নিউ এলিফ্যান্ট রোড (বাটা সিগনাল) এলাকায় অবস্থিত ‘জীয়ান চাইনিজ রেস্টুরেন্ট’-এ স্বল্পপরিসরে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়। এতে আমন্ত্রিত অতিথিরা নবদম্পতির জন্য দোয়া ও শুভ কামনা জানান।
