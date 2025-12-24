তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে ঢাকা যাচ্ছে শাবিপ্রবি ছাত্রদল
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে বিভিন্ন মাধ্যমে ঢাকা যাচ্ছে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) শাখা ছাত্রদলের নেতাকর্মী।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শাখা ছাত্রদলের সভাপতি রাহাত জামান।
শাখা ছাত্রদলের সভাপতি রাহাত জামান, সহ সভাপতি আহাদ রহমান ও মাহির আসিফ, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাজমুস সাকিব, দপ্তর সম্পাদক শামসুজ্জামান প্রিন্সসহ ৩০ এর অধিক নেতাকর্মী ঢাকায় যাচ্ছেন।
শাখা ছাত্রদলের সভাপতি রাহাত জামান বলেন, দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আগামীকাল দেশে ফিরছেন। এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। শীতকালীন ছুটি চলমান থাকায় শাবিপ্রবি ছাত্রদল নেতাকর্মীদের অনেকে বাসায় অবস্থান করছেন। তবে ক্যাম্পাসে যারা অবস্থান করছেন তারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে ট্রেন, বাসসহ বিভিন্ন মাধ্যমে ইতিমধ্যে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন।
তিনি বলেন, আজ রাতে ক্যাম্পাসে অবস্থানরত ছাত্রদলের বাকি নেতাকর্মীরা বৃহস্পতিবারের সভায় যোগ দেওয়ার জন্য রওনা দেবে। সবমিলিয়ে শাবিপ্রবি থেকে ৩০ এর অধিক নেতাকর্মী ঢাকায় যাচ্ছি।
