কৃষি গুচ্ছের ৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা শনিবার

কৃষি গুচ্ছের ৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা শনিবার
চলতি ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে কৃষি গুচ্ছভুক্ত ৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা আগামী শনিবার (৩ জানুয়ারি) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এবারের ভর্তি পরীক্ষায় নেতৃত্ব দিচ্ছে গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
বৃহস্পতিবার ( ১ জানুয়ারি) বিকেলে গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ বিভাগের সেকসন অফিসার মো. রনি ইসলাম এসব তথ্য জানান।
তিনি জানান, সারা দেশে একযোগে শনিবার দুপুর ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত ১ ঘণ্টাব্যাপী এমসিকিউ পদ্ধতিতে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে গত ২৮ ডিসেম্বর কৃষি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার আসনবিন্যাস কৃষি গুচ্ছের নির্ধারিত ওয়েবসাইট (acas.edu.bd) এ প্রকাশ করা হয়েছে।
মো. রনি ইসলাম জানান, এবারের ভর্তি পরীক্ষায় মোট ৩ হাজার ৭০১টি আসনের বিপরীতে আবেদন করেছেন ৮৮ হাজার ২২৮ জন শিক্ষার্থী। সে হিসেবে প্রতি আসনের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন প্রায় ২৪ জন ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী।
ভর্তি পরীক্ষার সার্বিক বিষয়ে গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. জিকেএম মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, গুচ্ছভুক্ত ৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয়ভাবে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরিবহন, কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, নজরদারি ও নিরাপত্তাসহ সব কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, এবারের কৃষি গুচ্ছে থাকা ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় হলো- বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
মো. আমিনুল ইসলাম/কেএইচকে/জেআইএম