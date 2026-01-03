কৃষিগুচ্ছের ভর্তি পরীক্ষা শুরু: প্রতি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী ২৪ জন
ঢাকার শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ ৯টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কৃষি গুচ্ছভুক্ত দেশের ৯টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা। শনিবার (৩ জানুয়ারি) দুপুর ২টায় এক ঘণ্টাব্যাপী এই পরীক্ষা শুরু হয়েছে।
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে দেখা যায়, দুপুর ১২টার পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে থাকেন ভর্তিচ্ছুরা। তবে শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে দিলেও অভিভাবকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেই অপেক্ষা করছেন।
এবারের কৃষিগুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে ৯টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন হাজার ৭০১ আসনের বিপরীতে আবেদন করেছেন ৮৮ হাজার ২২৮ শিক্ষার্থী। গড়ে প্রতি আসনের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ২৪ জন।
কৃষিগুচ্ছভুক্ত ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় হলো- শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী; চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট; খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা; হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, হবিগঞ্জ এবং কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কুড়িগ্রাম।
