কৃষি গুচ্ছের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত, ক্লাস শুরু জুলাইয়ে

প্রকাশিত: ০৯:৩৯ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য পরীক্ষা দিচ্ছেন শিক্ষার্থীরা/ছবি: জাগো নিউজ

কৃষি গুচ্ছভুক্ত নয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা শনিবার (৩ জানুয়ারি) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখন সবকিছু অনুকূলে থাকলে আগামী জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে নবীন শিক্ষার্থীদের ক্লাস কার্যক্রম শুরু হবে।

আজ পরীক্ষা শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. আব্দুল লতিফ।

ভর্তি পরীক্ষা সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে উপাচার্য লতিফ বলেন, কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

চলতি বছর তুলনামূলক আগেভাগে পরীক্ষা আয়োজনের বিষয়ে তিনি বলেন, সামনের জাতীয় নির্বাচন এবং পবিত্র রমজান মাসকে বিবেচনায় রেখে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি কমাতেই আগাম সময়সূচিতে পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।

শেকৃবিসহ মোট নয়টি কেন্দ্রে আজ অনুষ্ঠিত হয় পরীক্ষা। দুপুর ২টা থেকে এক ঘণ্টাব্যাপী এমসিকিউ পদ্ধতিতে এ পরীক্ষা নেওয়া হয়।

এবার শেকৃবি কেন্দ্রে কৃষি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৪৫ হাজার ১৬৪ জন। এর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ৪০ হাজার ৮১৯ জন, যা মোট পরীক্ষার্থীর ৯০ দশমিক ৩৮ শতাংশ।

শেকৃবির অধীনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, মোহাম্মদপুর মডেল কলেজ ও শেকৃবি- এ পাঁচটি কেন্দ্রে একযোগে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

