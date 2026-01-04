হাদি হত্যার বিচার দাবিতে ইনকিলাব মঞ্চের ‘মার্চ ফর ইনসাফ’ শুরু
শহীদ শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে ইনকিলাব মঞ্চ ঘোষিত ‘মার্চ ফর ইনসাফ’ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। রোববার (৪ জানুয়ারি) দুপুর ১টার দিকে রাজধানীর শাহবাগ মোড়ে নেতাকর্মীরা জড়ো হওয়ার মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচি শুরু হয়।
কর্মসূচিতে অংশ নিতে ইনকিলাব মঞ্চের নেতাকর্মীরা শাহবাগে সমবেত হয়ে বিভিন্ন স্লোগান দেন। এসময় ‘তুমি কে আমি কে, হাদি হাদি’, ‘আমার ভাই মরলো কেন, ইন্টেরিম জবাব দে’, ‘ঢাকা না দিল্লি, ঢাকা ঢাকা’, ‘আমরা সবাই হাদি হবো, গুলির মুখে কথা কবো’, ‘এক হাদি লোকান্তরে, লক্ষ হাদি ঘরে ঘরে’সহ নানা স্লোগান দেওয়া হয়।
ইনকিলাব মঞ্চের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ‘মার্চ ফর ইনসাফ’ কর্মসূচিটি শাহবাগ থেকে শুরু হয়ে ধানমন্ডি-জিগাতলা, শংকর বাসস্ট্যান্ড, মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড (আল্লাহ করিম মসজিদ), পল্লবী ও মিরপুর-১০ গোলচত্বর অতিক্রম করে উত্তরার বিএনএস সেন্টারে গিয়ে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।
সংগঠনটির নেতারা জানান, শহীদ শরিফ ওসমান হাদির হত্যার বিচার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। এই হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতেই ‘মার্চ ফর ইনসাফ’ কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।
