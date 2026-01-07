বিদেশে উচ্চশিক্ষা শেষে কাজে যোগদান করা ঢাবি শিক্ষকদের সংবর্ধনা
বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ শেষে সম্প্রতি কাজে যোগদান করা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের শিক্ষকদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের কারাস (CARASS) ভবনের কনফারেন্স রুমে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স সেল (আইকিউএসি)।
আইকিউএসি’র পরিচালক অধ্যাপক ড. এম রেজাউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাবির প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা। এ সময় বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও গবেষকরা উপস্থিত ছিলেন।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে ইন্টারডিসিপ্লিনারি (আন্তঃবিভাগীয়) গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইন্ডাস্ট্রি এবং একাডেমিয়ার মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য তিনি তরুণ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।
এফএআর/এমএমকে