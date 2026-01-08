  2. ক্যাম্পাস

জকসু নির্বাচনে বিজয়ীরা কে কত ভোট পেলেন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১৩ এএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
ফাইল ছবি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছে ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ‌‘অদম্য জবিয়ান ঐক্য’ প্যানেল। কেন্দ্রীয় সংসদের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় ১৫টি পদেই এই প্যানেলের প্রার্থীরা নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেছেন।

শীর্ষ তিন পদের ফলাফল

নির্বাচনে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে রিয়াজুল ইসলাম ৫ হাজার ৫৫৮ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ প্যানেলের এ কে এম রাকিব পেয়েছেন ৪ হাজার ৬৮৮ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে বড় ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন আব্দুল আলিম আরিফ। তিনি পেয়েছেন ৫ হাজার ৪৭৫ ভোট, যেখানে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী খাদিজাতুল কোবরা পেয়েছেন ২ হাজার ২২৩ ভোট।

এছাড়া সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে মাসুদ রানা ৫ হাজার ২০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন; তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তানজিল পেয়েছেন ৪ হাজার ২২ ভোট।

সম্পাদকীয় পদে বিজয়ীদের তালিকা

নির্বাচিতরা হলেন:

* মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্র: মো. নূরনবী (৫ হাজার ৪০০ ভোট)

* শিক্ষা ও গবেষণা: ইব্রাহিম খলিল (৫ হাজার ৫২৪ ভোট)

* বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি: মোছা. সুখীমন খাতুন (৪ হাজার ৪৮৬ ভোট)

* স্বাস্থ্য ও পরিবেশ: নূর মোহাম্মদ (৪ হাজার ৪৭০ ভোট)

* আইন ও মানবাধিকার: হাবিব মো. ফারুক আজম (৪ হাজার ৬৫৪ ভোট)

* আন্তর্জাতিক বিষয়ক: নওশীন নওয়ার জয়া (৪ হাজার ৫০১ ভোট)

* সাহিত্য ও সংস্কৃতি: মো. তাকরিম আহমেদ (৫ হাজার ৩৮৫ ভোট)

* ক্রীড়া সম্পাদক: মো. জর্জিস আনওয়ার (৩ হাজার ৯৬৩ ভোট)

* পরিবহন সম্পাদক: মো. মাহিদ হোসেন (৪ হাজার ২৩ ভোট)

* সমাজসেবা ও শিক্ষার্থীবিষয়ক: মুস্তাফিজুর রহমান (৩ হাজার ৪৮৬ ভোট)

* পাঠাগার ও সেমিনার: রিয়াসাল রাকিব (৪ হাজার ৬৯৮ ভোট)

সদস্য পদে নির্বাচিত ৭ জন

কার্যনির্বাহী সদস্য পদে বিজয়ী শীর্ষ সাতজন হলেন:

১. ফাতেমা আক্তার অওরিন (৩ হাজার ৮৫১ ভোট)

২. মো. আকিব হাসান (৩ হাজার ৫৮৮ ভোট)

৩. শান্তা আক্তার (৩ হাজার ৫৫৪ ভোট)

৪. মো. সাদমান সাম্য (৩ হাজার ৩০৭ ভোট)

৫. জাহিদ হাসান (৩ হাজার ১২৪ ভোট)

৬. আব্দুল্লাহ আল ফারুক (২ হাজার ৯১৭ ভোট)

৭. ইমরান হাসান ইমন (২ হাজার ৬৩৬ ভোট)

