কৃষি গুচ্ছের ফল প্রকাশ, সর্বোচ্চ নম্বর ৯৩.৭৫

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩০ এএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ে ডিগ্রি প্রদানকারী কৃষি গুচ্ছভুক্ত দেশের মোট ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।

বুধবার (৭ জানুয়ারি) রাত ৯টায় কৃষি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে এই ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

প্রাপ্ত ফলাফলে এবারের কৃষি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছেন মো. ফেরদৌস আহম্মেদ নামের এক শিক্ষার্থী। তার প্রাপ্ত নম্বর ৯৩.৭৫‌।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কৃষিগুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষায় এবারের নেতৃত্বে থাকা গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. আব্দুল্লাহ মৃধা।

গত শনিবার (৩ জানুয়ারি) দুপুর ২টায় ঘণ্টাব্যাপী এমসিকিউ পদ্ধতিতে দেশের নয়টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ২০টি উপকেন্দ্রে একযোগে এই ভর্তি যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়।

ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে ৯টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ হাজার ৭০১ আসনের বিপরীতে আবেদন করেছিলেন ৮৮ হাজার ২২৮ শিক্ষার্থী। গড়ে প্রতি আসনের বিপরীতে প্রতিযোগিতা করেন প্রায় ২৪ জন ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী।

