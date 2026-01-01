ঢাবিতে আওয়ামীপন্থি চার শিক্ষককে স্থায়ী বহিষ্কারের প্রক্রিয়া শুরু

ঢাবিতে আওয়ামীপন্থি চার শিক্ষককে স্থায়ী বহিষ্কারের প্রক্রিয়া শুরু
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগপন্থি চারজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে স্থায়ী বহিষ্কারের প্রক্রিয়া শুরু করার সিদ্ধান্ত এসেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পরিষদ সিন্ডিকেটের সভায় এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় সংশ্লিষ্ট চার শিক্ষকের বিরুদ্ধে কেন স্থায়ী বহিষ্কার কার্যকর করা হবে না-সে বিষয়ে কারণ দর্শানোর (শোকজ) সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।
যেসব শিক্ষকের বিরুদ্ধে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তারা হলেন সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা, অধ্যাপক আ ক ম জামাল উদ্দিন, অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম এবং অধ্যাপক ড. মশিউর রহমান।
সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে ঢাবি প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমেদ এসব তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চার শিক্ষকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের শোকজ নোটিশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কেন তাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হবে না-সে বিষয়ে লিখিত ব্যাখ্যা চাওয়া হবে।
বহিষ্কার কার্যক্রমের আইনগত দিক তুলে ধরে তিনি আরও জানান, স্থায়ী বহিষ্কারের চূড়ান্ত ক্ষমতা সিন্ডিকেটের হাতে নেই। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের। তবে সিনেট এখনো পুনর্গঠিত না হওয়ায় এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে কিছুটা সময় লাগবে।
এফএআর/এমআরএম