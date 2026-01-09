তিন দশক পূর্তি
শাবি প্রেসক্লাবের পুনর্মিলনী শনিবার, বর্ণিল সাজে ক্যাম্পাস
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) সাংবাদিকদের সংগঠন ‘শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় (শাবি) প্রেসক্লাব’ তিন দশকে পদার্পণ করেছে। এ উপলক্ষে সংগঠনটির ২০তম কার্যনির্বাহী কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তিন দশক পূর্তি উদযাপন ও প্রথম পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান। আয়োজনকে সামনে রেখে বর্ণিল সাজে সেজেছে ক্যাম্পাস।
শনিবার (১০ জানুয়ারি) সকাল ৯টা থেকে ক্যাম্পাসে দিনব্যাপী কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পুনর্মিলনী চলবে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন প্রেসক্লাবের ২০তম কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি জুবায়েদুল হক রবিন।
তিনি বলেন, ‘প্রেসক্লাবের সাবেক সদস্যদের অনেকেই বর্তমানে দেশের শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত আছেন। তিন দশক ধরে সংগঠনটি তার ঐতিহ্য, পেশাদারিত্ব ও সাংবাদিকতার মান বজায় রেখে চলেছে। সাবেক ও বর্তমান সদস্যদের মিলনমেলাকে ঘিরেই এই পুনর্মিলনীর আয়োজন।’
আয়োজক সূত্রে জানা যায়, পুনর্মিলনী উপলক্ষে আনন্দ শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা, স্মৃতিচারণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা আয়োজন রাখা হয়েছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যরা অংশ নেবেন।
এসএইচ জাহিদ/এসআর/এএসএম