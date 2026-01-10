তারেক রহমান বিএনপির চেয়ারম্যান হওয়ায় ঢাবি সাদা দলের শুভেচ্ছা
তারেক রহমান বিএনপির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করায় তাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দল।
শনিবার (১০ জানুয়ারি) সংগঠনের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. মোর্শেদ হাসান খান এবং যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. আব্দুস সালাম ও অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।
শিক্ষক নেতারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও অত্যন্ত দক্ষতা ও দূরদর্শিতার সঙ্গে দলকে সুসংগঠিত রাখতে তারেক রহমান যে নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করছে। বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের হাত ধরেই দেশে গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার পুনরুদ্ধার হবে এবং বিএনপি আরও গতিশীল হবে ইনশাআল্লাহ।
তারা বলেন, বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী আপসহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া গত ৩০ ডিসেম্বর ইন্তেকাল করায় দলীয় চেয়ারম্যানের পদটি শূন্য হয়। অতৎঃপর গত শুক্রবার রাতে বিএনপির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম জাতীয় স্থায়ী কমিটির সভায় গঠনতন্ত্র মোতাবেক সর্বসম্মতিক্রমে তারেক রহমানকে ভারমুক্ত করে পূর্ণ চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তার এই নতুন পথচলা দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং মানুষের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইকে আরও বেগবান করবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।
ঢাবি সাদা দলের নেতারা শুভেচ্ছা বার্তায় বলেন, তারেক রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে বিএনপির তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত সব পর্যায়ের নেতাকর্মীরা ঐক্যবদ্ধ। আমরা প্রত্যাশা করি, তার হাত ধরেই দেশে আইনের শাসন, মানবাধিকার এবং সুশাসন আবারও প্রতিষ্ঠিত হবে। সাদা দল মনে করে, দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী চেতনার এই মূলধারার রাজনীতিকে এগিয়ে নিতে তারেক রহমানের অবদান অনস্বীকার্য। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং রাজনৈতিক জীবনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি। একই সঙ্গে মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করি তিনি যেন তারেক রহমানকে সফলতা দান করেন।
এফএআর/ইএ