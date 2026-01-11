শেকৃবিতে উদ্বোধন হলো দেশের প্রথম অ্যাগ্রো ইকোফিজিওলজি ল্যাব
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শেকৃবি) দেশের প্রথম অ্যাগ্রো ইকোফিজিওলজি ল্যাবরেটরির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) আর্থিক সহায়তায় এবং রুরাল মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্টের আওতায় ওয়েভ ফাউন্ডেশন শেকৃবির এগ্রিকালচারাল বোটানি বিভাগে ল্যাবটি স্থাপন করেছে।
রোববার (১১ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডা. কাজী এম বদরুদুজ্জা রিসার্চ সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ল্যাবটির উদ্বোধন করেন শেকৃবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল লতিফ।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. বেলাল হোসেন, ট্রেজারার অধ্যাপক মুহাম্মদ আবুল বাশার এবং পিকেএসএফের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ড. আকন্দ মো. রফিকুল ইসলাম।
ওয়েভ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মহসীন আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কৃষি অনুষদের ডিন অধ্যাপক এ এম এম শামসুজ্জামান, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. ছরোয়ার হোসেন, পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিন অধ্যাপক এম. সালাহউদ্দিন মাহমুদ চৌধুরী, গবেষণা পরিচালক ড. এফ এম আমিনুর রহমান, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সহকারী পরিচালক নির্মল দাসসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের শিক্ষক, গবেষক ও কর্মকর্তারা। ল্যাবটির সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে রয়েছেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মাহবুব ইসলাম ও অধ্যাপক ড. এ কে এম রুহুল আমীন।
অধ্যাপক ড. মো. মাহবুব ইসলাম জানান, ল্যাবে মাইক্রোব্যালেন্স, প্ল্যান্ট অ্যান্ড সয়েল ডাইজেশন সিস্টেম, ফ্লেম ফটোমিটার, প্ল্যান্ট ওভেন ও কন্ডাক্টিভিটি মিটারসহ আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন করা হয়েছে। এসব যন্ত্রের মাধ্যমে মাটি ও উদ্ভিদের বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান ও ক্ষতিকর উপাদানের মাত্রা নির্ণয়, প্রতিকূল পরিবেশে উদ্ভিদের সংবেদনশীলতা যাচাই, স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি ও ন্যানো প্রযুক্তি প্রয়োগ করে মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং ফসলের উৎপাদনশীলতা ও পুষ্টিমান বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশে এটিই প্রথম অ্যাগ্রো ইকোফিজিওলজি ল্যাবরেটরি।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শেকৃবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল লতিফ বলেন, পরিবেশ ছাড়া কোনো কিছুই টিকে থাকবে না। মানুষ সৃষ্টির আগেই আল্লাহ তায়ালা পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। তাই আমাদের সবাইকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে, আমরা যে পরিবেশ পেয়েছি, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তার চেয়েও উন্নত পরিবেশ রেখে যাব।
তিনি আরও বলেন, কৃষিখাতে চলমান পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। এই ল্যাব কৃষি সংশ্লিষ্ট গবেষণায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।
সাইদ আহম্মদ/এমএমকে