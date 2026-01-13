  2. ক্যাম্পাস

জবি শিবিরের নেতৃত্বে জকসুর নতুন ভিপি রিয়াজ, জিএস আরিফ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৪৩ এএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শাখার সভাপতি নির্বাচন এবং সেক্রেটারি ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদে মনোনয়ন সম্পন্ন হয়েছে। সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মো. রিয়াজুল ইসলাম। এ ছাড়া সেক্রেটারি হিসেবে আব্দুল আলীম আরিফ এবং সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে মো. ইব্রাহীম খলীল মনোনীত হয়েছেন।

সোমবার (১২ জানুয়ারি) বিকেলে শাখা ছাত্রশিবিরের এক জরুরি সদস্য সমাবেশে ২০২৬ সেশনের জন্য এ কমিটি গঠন করা হয়।

কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সম্পাদক মু’তাসিম বিল্লাহ শাহেদীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি জেনারেল সিবগাতুল্লাহ।

জানা যায়, ২০২৬ সেশনের জন্য শাখা সভাপতি নির্বাচন উপলক্ষে সদস্য সমাবেশে কেন্দ্রীয় সভাপতির স্বাক্ষরিত ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ভোট গণনা শেষে সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত মো. রিয়াজুল ইসলামকে সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করেন সেক্রেটারি জেনারেল সিবগাতুল্লাহ। পরে তিনি নবনির্বাচিত সভাপতিকে শপথবাক্য পাঠ করান।

সদস্যদের পরামর্শের ভিত্তিতে নবনির্বাচিত সভাপতি মো. রিয়াজুল ইসলাম শাখা সেক্রেটারি হিসেবে আব্দুল আলীম আরিফ এবং সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে মো. ইব্রাহীম খলীলকে মনোনীত করেন।

পরিশেষে দোয়া ও মুনাজাতের মাধ্যমে সদস্য সমাবেশের কার্যক্রম শেষ হয়।

