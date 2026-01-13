রাবিতে শিবিরের চার দিনব্যাপি প্রকাশনা উৎসব শুরু
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) শাখা ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে চার দিনব্যাপী নববর্ষ প্রকাশনা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী চত্বরে এ প্রকাশনা উৎসব হয়, যা চলবে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত।
সরজমিনে গিয়ে দেখা যায়, প্রকাশনা উৎসব উপলক্ষে নববর্ষের ক্যালেন্ডার, ডায়েরি, কলম, স্টিকার ও বিভিন্ন ধরনের ইসলামি বই বিক্রি করা হচ্ছে। এছাড়াও শিবিরের নিজস্ব প্রকাশনাও রয়েছে।
প্রকাশনা উৎসব দেখতে আসা ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী সাকিব ইসলাম বলেন, উৎসবমুখর পরিবেশ প্রকাশনা উৎসব হচ্ছে। আমরা এখানে এসেছি ও তা উপভোগ করছি। ইসলামি চিন্তা-চেতনার বই রয়েছে। স্টলে বিভিন্ন উক্তি সম্বলিত স্টিকার ও পরিচিতি রয়েছে, যা আমাদের আসলেই আনন্দিত করেছে। এতদিন আমাদের শিবির সম্পর্কে ভুল বোঝানো হয়েছে। এখন দেখছি তারা খুব ভালো কাজ করছেন।
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষার্থী শাফায়েত হোসেন বলেন, শিবির এখানে স্টল দিয়েছে, এখানে ধর্মীয় বইয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন সাহিত্য ও জুলাই বিপ্লব নিয়েও বই রয়েছে। আমরা জানতে পারছি, দেখতে পারছি সবমিলিয়ে ভালো লাগছে।
উৎসবের সার্বিক বিষয় নিয়ে শাখা ছাত্রশিবিরের সহকারী এইচআরডি সম্পাদক আহমেদ মুন্সী বলেন, ছাত্রশিবির সবসময় ছাত্রদের কল্যাণে কাজ করে আসছে। প্রকাশনা ছাত্রশিবিরের মৌলিক একটা সেক্টর, সে জায়গা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই স্টলের মাধ্যমে আমাদের যে প্রকাশনাগুলো আছে, এগুলোর সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। তারা দেখতে পারছে ছাত্রশিবির কী ধরনের বই চর্চা করে, কী ধরনের প্রকাশনা তারা প্রকাশ করে। এছাড়াও এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ছাত্রশিবিরকে চিনতে পারছে।
প্রকাশনা উৎসবটি চার দিনব্যাপি চলবে। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত স্টল খোলা থাকবে।
মনির হোসেন মাহিন/এমএন/জেআইএম