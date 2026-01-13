ঢাবির সাবেক প্রক্টর গোলাম রব্বানীকে চেয়ারম্যানের পদ থেকে অব্যাহতি

ঢাবির সাবেক প্রক্টর গোলাম রব্বানীকে চেয়ারম্যানের পদ থেকে অব্যাহতি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সাবেক প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানীকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা থাকায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহমদের সই করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, কলা অনুষদের ডিন ধ্যাপক মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খানকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান করা হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, ঢাকার আদালতে অধ্যাপক গোলাম রব্বানীর বিরুদ্ধে একটি মামলার তদন্ত চলমান রয়েছে। বিষয়টি নজরে এনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) ও শিক্ষার্থীরা তার অপসারণের দাবি জানান। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আইনি মতামত নিয়ে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
আরও পড়ুন
গোলাম রব্বানীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ডাকসুর আলটিমেটাম
এর আগে গত রোববার ডাকসুর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদকের নেতৃত্বে একদল শিক্ষার্থী অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানীকে বিভাগীয় পদ থেকে অপসারণ এবং তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি দেন এবং ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেন।
ওই শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, অধ্যাপক গোলাম রব্বানী আওয়ামী ফ্যাসিবাদের দোসর এবং জুলাই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন।
অধ্যাপক গোলাম রব্বানী ২০১৭ সালের ১৯ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর হিসেবে নিয়োগ পান। ২০২৩ সালের ৫ এপ্রিল অধ্যাপক ড. এম মাকসুদুর রহমান প্রক্টর হিসেবে তার স্থলাভিষিক্ত হন।
এফএআর/এমকেআর/এএসএম