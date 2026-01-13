ভর্তি পরীক্ষা
শাবিপ্রবিতে ছাত্রদল-শিবিরসহ একাধিক সংগঠনের হেল্প ডেস্ক
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক প্রথম বর্ষে এ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার্থীদের সহায়তায় হেল্প ডেস্কসহ বিভিন্ন সহযোগিতা করছে ছাত্রদল ও শিবিরসহ একাধিক সামাজিক, রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক সংগঠন।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৩টায় ঢাকা ও সিলেটের ১৮ কেন্দ্রে একযোগে এ পরীক্ষা শুরু হয়। পরীক্ষায় প্রতি আসনের বিপরীতে ৫৩.৬৩ ভর্তিচ্ছু লড়ছেন।
এদিকে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সহায়তায় কাজ করছে শাবিপ্রবির বিভিন্ন সংগঠন। শাখা ছাত্রদল, ছাত্রশিবির, ছাত্রী সংস্থা ও ছাত্র মজলিসসহ বিভিন্ন সামাজিক ও আঞ্চলিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ক্যাম্পাসে হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।
শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাঈম সরকার বলেন, শিক্ষার্থীদের সার্বিক সহায়তায় ছাত্রদলের উদ্যোগে হেল্প ডেস্ক কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পরীক্ষার্থীরা দিকনির্দেশনা, তথ্য সহায়তা ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাবে। আমরা সব পরীক্ষার্থীর সাফল্য কামনা করি।
শাখা শিবিরের সেক্রেটারি মাসুদ রানা তুহিন বলেন, পরীক্ষার্থীদের সহায়তায় হেল্প ডেস্ক থেকে পানি, কলম, চকলেটসহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া, যাতায়াতে সহায়তার জন্য বাইক সেবার পাশাপাশি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পয়েন্টে স্বেচ্ছাসেবীরা কাজ করছেন।
অভিভাবকদের সুবিধার্থে আমরা আলাদা লাউঞ্জের ব্যবস্থা রেখেছি। দুই দিনব্যাপী ভর্তি পরীক্ষায় আমাদের এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।
