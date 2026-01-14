জাবির প্রথম বর্ষের সাবজেক্ট চয়েজ ও ভর্তির সময়সূচি প্রকাশ

জাবির প্রথম বর্ষের সাবজেক্ট চয়েজ ও ভর্তির সময়সূচি প্রকাশ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) ২০২৫–২০২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য সাবজেক্ট চয়েজ ও ভর্তি কার্যক্রমের বিস্তারিত সময়সূচি ও নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (শিক্ষা) মোহাম্মদ আলী রেজা স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত নির্দেশিকা প্রকাশ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষাসংক্রান্ত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের বিষয় পছন্দ পূরণের কার্যক্রম শুরু হবে আগামী ১৮ জানুয়ারি থেকে, যা ২৭ জানুয়ারি রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত চলবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ওয়েবসাইট academic.juniv.edu-এ প্রবেশ করে Bachelor (Honours) অপশনে ক্লিক করে বিষয়ভিত্তিক পছন্দক্রম (Choice Form) পূরণ করতে হবে।
এতে আরও বলা হয়, সাবজেক্ট চয়েজের কার্যক্রম শেষে ইউনিটভিত্তিক মেধা তালিকা ও অপেক্ষমাণ তালিকা (ওয়েটিং লিস্ট) প্রকাশ করা হবে। মেধা তালিকা থেকে অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রম ৫ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে ১৬ ফেব্রুয়ারি শেষ হবে। এরপর ভর্তি নিশ্চিতকরণের জন্য সরকারি ও নিয়মিত ছুটির দিন ব্যতীত ১০ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে (সকাল ৯:৩০-বিকাল ৩:৩০ মিনিট) শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র শিক্ষা শাখায় জমা দিতে হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, প্রথম ধাপের ভর্তি শেষে শূন্য আসন থাকলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপে অপেক্ষমাণ তালিকা (ওয়েটিং লিস্ট) থেকে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালিত হবে। প্রতিটি ধাপেই অনলাইনে ভর্তি, মাইগ্রেশন বন্ধ এবং কাগজপত্র জমাদানের আলাদা সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম সম্ভাব্য এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে শুরু হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/কেএইচকে/এমএস