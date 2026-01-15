শাকসু নির্বাচন আয়োজনে নতুন প্রজ্ঞাপন চায় ছাত্রশিবির

শাকসু নির্বাচন আয়োজনে নতুন প্রজ্ঞাপন চায় ছাত্রশিবির
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) নির্বাচনকে আশঙ্কামুক্ত করতে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন থেকে নতুন করে প্রজ্ঞাপনের দাবি জানিয়েছে ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘দুর্বার সাস্টিয়ান ঐক্য’ প্যানেল।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৩টায় শাবিপ্রবির কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে ইশতেহার ঘোষণাকালে এই দাবি জানান শিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী দেলওয়ার হাসান শিশির।
শিশির বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনের প্রজ্ঞাপনের বিষয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে আমরা (প্রার্থীরা) লিখিতভাবে অবস্থান জানিয়েছি। সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের ব্যাপারে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, শাকসু নির্বাচন আয়োজনে আর কোনো বাধা নেই। তবে যেহেতু প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্বাচন বন্ধ করা হয়েছে, আমরা আশঙ্কামুক্ত থাকছি না।’
তিনি বলেন, ‘গতকাল বায়রা নামের একটি আইনজীবী সংগঠনের নির্বাচন আয়োজনে নতুন করে প্রজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। আমরাও চাই, শাকসু নির্বাচনকে আশঙ্কামুক্ত করতে নতুনভাবে একটি প্রজ্ঞাপন দিয়ে নির্বাচন আয়োজনের অনুমতি দেওয়া হোক।’
প্রজ্ঞাপনের বিষয়ে শিবিরের এই ভিপি প্রার্থী বলেন, ‘শাকসু নির্বাচন যদি কোনোভাবে বন্ধ করা যায়, অন্তবর্তী সরকার যদি ব্যর্থ হয়, নির্বাচন পরবর্তী সরকার এটিকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করবে। আমরা মনে করছি, এটি (প্রজ্ঞাপন) একটি পরীক্ষা ছিল, তারা আমাদেরকে যাচাই করে দেখছেন। যদি এটাতে সফল হন, সারাদেশের কোনো ছাত্র সংসদ নির্বাচন তারা আয়োজন করতে দেবেন না। পূর্বের জায়গায় ফেরত নিতে পারবে।’
১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ওইদিন পর্যন্ত ছাত্র সংসদ নির্বাচনসহ সব ধরনের নির্বাচন স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ারউদ্দীন চৌধুরী দেখা করলে কমিশন নির্বাচনের আশ্বাস দেয়।
এসএইচ জাহিদ/এসআর/জেআইএম