রাবির ভর্তি পরীক্ষায় অতিরিক্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন

রাবির ভর্তি পরীক্ষায় অতিরিক্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা সুষ্ঠু ও নকলমুক্তভাবে আয়োজন করতে নেওয়া হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। পরীক্ষার কেন্দ্রগুলোতে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, পরীক্ষা শুরুর আগ থেকেই ক্যাম্পাস ও আশপাশের এলাকায় পুলিশ, র্যাব ও বিশ্ববিদ্যালয় নিরাপত্তা কর্মীরা দায়িত্ব পালন করছেন। পরীক্ষার্থীদের প্রবেশের সময় তল্লাশি করা হয়েছে ও কেন্দ্রে মোবাইল ফোনসহ ইলেকট্রনিক ডিভাইস বহন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
নিরাপত্তা বিষয়ে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (এডিসি) মহিবুল ইসলাম বলেন, পরীক্ষাকেন্দ্র ও আশপাশের এলাকায় পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। প্রায় ৮০ জনের মতো ট্রাফিক পুলিশ যানজট নিরসনে দায়িত্ব পালন করেছে এবং প্রায় ২২০ টির মতো ফোর্স কাজ করেছে।
আবু হুরাইয়ারা নামে একজন শিক্ষার্থী নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, কঠোর নজরদারির ফলে পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরীক্ষার হলের পরিবেশ অনেক ভালো ছিল।
হারুনর রশিদ নামে পাবনা থেকে আসা একজন অভিভাবক বলেন, পরিবেশ অনেক ভালো ছিল কোনোরকম অঘটন বা অপ্রতিকার ঘটনা ঘটেনি, সুন্দর একটা পরিবেশে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে, পরীক্ষার্থীরা সাবলীলভাবে চলাফেরা করেছে, কোনো ধরনের সমস্যা হয়নি।
পরিক্ষার সার্বিক নিরাপত্তা বিষয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. মাহবুবর রহমান বলেন, নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। রোভার স্কাউট, বিএনসিসি, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবকরা দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। এছাড়াও প্রক্টরিয়াল বডি, এনএসআই, ডিজিএফআইসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা কাজ করেছে। যেকোনো অপ্রীতিকর অবস্থা এড়াতে আমার সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছি।
মনির হোসেন মাহিন/এমএন/এমএস