হাদি হত্যার দ্রুত বিচারের দাবিতে ঢাবিতে ইনকিলাব মঞ্চের বিক্ষোভ
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম যোদ্ধা ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি হত্যার দ্রুত বিচারের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে।
শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) সারাদেশে বিক্ষোভ কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাদ জুমা ঢাবি কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে একটি মিছিল বের হয়। এটি রাজু ভাস্কর্যে যায় এবং সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ হয়।
সমাবেশে বক্তব্য দেন ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল জাবের। তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টাকে উদ্দেশ করে বলেন, ‘জুলাইয়ের পর দেশের তরুণরা আপনাদের ওপর আস্থা রেখেছিল। জানাজায় গিয়ে আপনি বলেছেন, শহীদ ওসমান হাদিকে ধারণ করেন। কিন্তু যদি সত্যিই তাকে ধারণ করে থাকেন, তাহলে হত্যাকারীরা কোথায়- তা আপনার অজানা থাকার কথা নয়। শহীদ ওসমান হাদি হত্যার সঙ্গে জড়িত কারা, কে বা কারা এই হত্যার পরিকল্পনা করেছে এবং এতে কারা সহায়তা করেছে- এসব বিষয়ে আপনাকে জাতির সামনে স্পষ্ট করে বলতে হবে।’
জাবের আরও বলেন, ‘হত্যাকারীরা শুধু একজন মানুষকে গুলি করেনি, তারা বাংলাদেশের মাথায় গুলি করেছে, জাতীয় পতাকায় গুলি করেছে ও দেশের সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত হেনেছে। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা না হলে এই দেশের মানুষ কখনোই প্রকৃত অর্থে স্বাধীন থাকতে পারবে না।’
বাংলাদেশের পতাকা, সীমান্ত ও মানচিত্র রক্ষা করতে হলে শহীদ ওসমান হাদি হত্যার দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক বিচার নিশ্চিত করতে হবে বলে দাবি করেন ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব।
এফএআর/একিউএফ/এমএস