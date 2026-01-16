রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ভর্তি পরীক্ষায় চ্যাটজিপিটিতে উত্তর খুঁজছিলেন শিক্ষার্থী
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষ স্নাতক (সম্মান) ১ম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা চলাকালীন মোবাইল ফোন ব্যবহার করে অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে আরও এক ভর্তিচ্ছুকে আটক করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র ভবনের ১৩৫ নম্বর কক্ষে ‘সি’ ইউনিটের দ্বিতীয় শিফটের পরীক্ষায় এ ঘটনা ঘটে। এর আগে সকাল ১১টায় প্রথম শিফটের পরীক্ষায় আরেকজন ভর্তিচ্ছুকে মোবাইলসহ আটক করা হয়।
জানা গেছে, মেসেঞ্জারের মাধ্যমে ছবি পাঠানো ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক অ্যাপ ‘চ্যাটজিপিটি’ ব্যবহার করে উত্তর খোঁজার সময় তাকে হাতেনাতে ধরা হয়।
অসদুপায় অবলম্বনকারী ওই ছাত্রের নাম মো. সামস্ আজমাইন। তিনি একটি ওষুধ কোম্পানিতে চাকরি করেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর দপ্তর থেকে জানা যায়, ‘সি’ ইউনিটের দ্বিতীয় শিফটের পরীক্ষা শুরু হয় বিকাল ৩টা থেকে। পরীক্ষা শেষ হবার কিছুক্ষণ আগে এই ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করেন পরীক্ষার হলে থাকা পরিদর্শক। তিনি দেখতে পান ওই শিক্ষার্থী মোবাইল ফোন ব্যবহার করে ৩টা ১৩ মিনিটে একটা ছবি তোলেন ও ৩টা ৩০ মিনিটে আরেকটি ছবি তুলে মেসেঞ্জার ব্যবহার করে আরেকজনের কাছে পাঠান।
তারপর কাছে গিয়ে দেখতে পান, ওই শিক্ষার্থী ‘চ্যাটজিপিটি’ ব্যবহার করে উত্তর খুঁজে লেখার চেষ্টা করছেন। পরীক্ষা শেষে তাকে আটক করা হয়। এরপর প্রক্টর অফিসে তাকে নিয়ে আসা হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. মো. মাহবুবর রহমান বলেন, পরীক্ষা খুব সুন্দরভাবে শুরু হয়েছিল কিন্তু হঠাৎ আমরা জানতে পারি প্রথম শিফটের একজন শিক্ষার্থী মোবাইল ফোন ব্যবহার করে ধরা পড়েছে। এরপর দ্বিতীয় শিফটের পরীক্ষা শুরু হয় সেখানেও আরেকজনকে মোবাইলসহ ধরা হয়। এখন তার নামে মামলা করা হবে। পরবর্তীতে যেন কোনো শিক্ষার্থী এ ধরনের কাজ না করে সেজন্য আমি নিজে বাদী হয়ে এ মামলা করবো।
রাবির ‘সি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করায় এ পর্যন্ত ৫ জনকে আটক করা হয়েছে। এর মধ্যে দুইজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কেন্দ্রে। আরেকজনকে ধরা হয়েছে যার সম্পর্কে বিস্তারিত এখনও জানা যায়নি এবং বাকি দুজন রাবি ক্যাম্পাসে পরীক্ষা দিচ্ছিলেন।
