রাবির ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা শুরু, আসন প্রতি লড়ছেন ৫৯ জন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৪৬ এএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
রাবির 'এ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা শুরু, আসন প্রতি লড়ছেন ৫৯ জন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এই ইউনিটে ১৮৯৭টি আসনের বিপরীতে ১ লাখ ১১ হাজার ৫১৪টি আবেদন জমা পড়েছে। ফলে প্রতি আসনের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৫৯জন ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী।

শনিবার (১৭ জানুয়ারি) বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা এবং দুপুর ৩টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত দুই শিফটে দেশের পাঁচটি বিভাগীয় শহরের আঞ্চলিক কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ‘এ’ ইউনিটের অধীনে রয়েছে কলা, আইন, সামাজিক বিজ্ঞান ও চারুকলা অনুষদের মোট ২৭টি বিভাগ এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট। গত বছরের ন্যায় এ বছরেও এই ইউনিটে মোট ১৮৯৭টি আসন সংখ্যা রয়েছে। এ বছর ২৫টি আসন সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে।

সরেজমিন দেখা গেছে, ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা সকাল ১০টার দিকে নির্ধারিত কেন্দ্রের সামনে আসতে শুরু করেন। পরে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পরীক্ষার্থীরা সারিবদ্ধ হয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করেন। পরীক্ষার হলে কোনো ধরনের ক্যালকুলেটর, মোবাইল ফোন, ব্লুটুথ ও মেমোরিযুক্ত অন্য কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস সঙ্গে নিতে দেওয়া হয়নি। ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে আজ বেলা সাড়ে ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সালেহ্ হাসান নকীব ডীনস কমপ্লেক্স ভবনের সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলবেন।

এবার দ্বিতীয়বারের মতো দেশের পাঁচটি বিভাগীয় শহরের আঞ্চলিক কেন্দ্রে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ বছর মোট আসন সংখ্যা ৪ হাজার ১৭টি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর অঞ্চলে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ সন্নিহিত ২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

গতকাল শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) প্রথমবর্ষের 'সি' ইউনিটের পরীক্ষা সম্পন্ন হয়।

মনির হোসেন মাহিন/এমএন

