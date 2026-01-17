শাকসুতে স্বতন্ত্র নির্বাচন করা ছাত্রদল নেতার ইশতেহার ঘোষণা
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) নির্বাচনে নিজ দল থেকে মনোনয়ন না পাওয়ায় স্বতন্ত্র নির্বাচন করছেন শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মো. জুনায়েদ হাসান। নির্বাচনে ১৪ দফা ইশতেহার ঘোষণা করেছেন তিনি।
শনিবার (১৭ জানুয়ারি) বিকেল চারটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে নিজের ইশতেহার ঘোষণা করেন জুনায়েদ।
তার ১৪ দফা ইশতেহারের মধ্যে রয়েছে, নিয়মতান্ত্রিক ও শক্তিশালী ছাত্রসংসদ প্রতিষ্ঠা করা; কর্তৃত্ববাদ ও নিপীড়নমুক্ত একাডেমিক পরিবেশ গঠন করা; আবাসন সংকট নিরসনে বহুমাত্রিক উদ্যোগ গ্রহণ; নিরাপদ, মানবিক ও আইনি সুরক্ষিত ক্যাম্পাস গঠন; মানসম্মত স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান; স্বাস্থ্যসম্মত ও সাশ্রয়ী খাবার ব্যবস্থা করা; সেবাভিত্তিক ও ডিজিটাল প্রশাসনিক সংস্কার করা।
এছাড়া শিক্ষা, গবেষণা ও লাইব্রেরি অবকাঠামো উন্নয়ন; ক্যারিয়ার প্রস্তুতি ও কর্মসংস্থান সহায়তা করা; অন্তর্ভুক্তিমূলক ক্যাম্পাস গঠন; আধুনিক, নিরাপদ ও টেকসই পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা; পরিবেশবান্ধব, পরিচ্ছন্ন ও শৃঙ্খলিত ক্যাম্পাস গঠন; সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবিক বিকাশ সাধন এবং শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া উন্নয়ন।
ইশতেহার ঘোষণাকালে জুনায়েদ বলেন, আমি বিশ্বাস করি ছাত্রসংসদ একটি স্বতন্ত্র প্লাটফর্ম কোনো রাজনৈতিক প্লাটফর্ম নয়, সেই জায়গা থেকে শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ করার লক্ষ্যে আমি স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি। সেক্ষেত্রে যত দলীয় চাপ আসুক তাতে আমি ভয় করছি না। শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ করার লক্ষ্যে আমি নির্বাচনের সর্বশেষ পর্যন্ত মাঠে থাকব। আশা করছি, শিক্ষার্থীরা এটাকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করবেন।
দীর্ঘ ২৮ বছর পর আগামী ২০ জানুয়ারি হতে যাচ্ছে শাকসু নির্বাচন। এদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি শিক্ষাভবনসহ মোট ছয়টি কেন্দ্রের ১৭৮টি বুথে চলবে ভোটগ্রহণ। শাকসুতে মোট ভোটার সংখ্যা ৯ হাজার ৩০ জন।
এসএইচ জাহিদ/আরএইচ/জেআইএম