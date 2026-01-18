  2. ক্যাম্পাস

জবিতে বিএনকিউএফ স্ট্যান্ডার্ডস বিষয়ক কর্মশালা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৬ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম/ছবি: সংগৃহীত

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি) এর উদ্যোগে ‘বিএনকিউএফ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড ক্রাইটেরিয়া ফর অ্যাক্রিডিটেশন অব অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম’ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনি কনফারেন্স হলে এ অনুষ্ঠান হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম।

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাক্রিডিটেশন অর্জন একটি প্রধান অগ্রাধিকার; এ বিষয়ে পিছিয়ে থাকার সুযোগ নেই। এ ধরনের কর্মশালার মাধ্যমে বিভাগগুলো নিজেদের মূল্যায়ন করে অ্যাক্রিডিটেশনে সম্ভাব্য স্কোর সম্পর্কে ধারণা পাচ্ছে। এছাড়াও এক্সটার্নাল সাপোর্টের অপেক্ষায় না থেকে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আইকিউএসি’র মাধ্যমে অনুষদ ও বিভাগগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাক্রিডিটেশন অর্জনে বিএনকিউএফ অপরিহার্য এবং এটি আমাদের বাস্তবতা। এ লক্ষ্যে বিভাগ ও ফ্যাকাল্টিগুলোকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। বিএনকিউএফ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একাডেমিক প্রোগ্রামগুলো আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা সম্ভব বলেও মনে করেন তিনি।

কর্মশালার সভাপতি এবং রিসোর্স পারসন হিসেবে ছিলেন আইকিউএসি পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. আবু লায়েক। তিনি অ্যাক্রিডিটেশন অর্জনে ১০টি স্ট্যান্ডার্ড ও ৬৩টি ক্রাইটেরিয়া, প্রাপ্তির শর্ত এবং প্রক্রিয়াগত দিকগুলো বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেন।

আইকিউএসি’র অতিরিক্ত পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জামির হোসেন স্বাগত বক্তব্য দেন। দিনব্যাপী এই কর্মশালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের বর্তমান ও পরবর্তী চেয়ারম্যান, প্রোগ্রাম সেলফ অ্যাসেসমেন্ট কমিটি (পিএসএসি) এবং বিভাগীয় কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্যরা অংশ নেন।

