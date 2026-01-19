সনদ জালিয়াতি করে চাকরির অভিযোগে বেরোবিতে দুদকের অভিযান

সনদ জালিয়াতি করে চাকরির অভিযোগে বেরোবিতে দুদকের অভিযান
রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সনদ জালিয়াতি করে চাকরির অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
রোববার (১৮ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১২ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে দুদক রংপুরের একটি টিম সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো খতিয়ে দেখেন।
দুদকের রংপুর সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক বেলাল হোসেন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে জাল সনদ দিয়ে কিছু কর্মকর্তা কর্মচারী চাকরি করছে। এজন্য কমিশনের নির্দেশে দুদক রংপুর থেকে একটি টিম অভিযান পরিচালনা করে। অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা আমরা পাই।
তিনি আরও বলেন, ইতিমধ্যে শারীরিক শিক্ষা দপ্তরের ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর পদে কর্মরত কর্মকর্তা মোছা. ইরিনা নাহারকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। আমরা সনদপত্রগুলো সংগ্রহ করবো। সংশ্লিষ্ট বিভাগে যাচাই করে প্রতিবেদন লেখা হবে।
বেরোবি উপাচার্য ড.শওকাত আলী বলেন, আমরা যেটার কাগজপত্র পেয়েছি।সেটার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছি। সেটাও দুদকের কাছে দেখালাম। দুদকের কাছে যে অভিযোগগুলো এসেছে তারা তা অনুসন্ধান করতে এসেছে।
