৮ নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ
সঠিক সময় শাকসু নির্বাচন চেয়ে প্রশাসনিক ভবনে তালা
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) নির্বাচন থেকে বিএনপিপন্থি ৮ জন নির্বাচন কমিশনার পদত্যাগ করেছেন। তাদের পদত্যাগের খবরে প্রশাসনিক ভবনে তালা দিয়েছেন শিবির সমর্থিত প্যানেল ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টায় ‘প্রশাসনিক ভবন-১’ এ তালা দেন শিক্ষার্থীরা। এর আগে নতুন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবনের নিচ তলায় সংবাদ সম্মেলনে বিএনপিপন্থি ৮ শিক্ষকের পদত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত করে জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরাম। তবে পদত্যাগ করা নির্বাচন কমিশনারদের নাম জানা যায়নি।
ফোরামের সভাপতি অধ্যাপক ড. আশরাফ উদ্দীন বলেন, প্রশাসনের প্রশ্নবিদ্ধ কার্যক্রম সম্পর্কে আমরা প্রথম থেকে বলে আসছি। এটি দেখে আমরা বিব্রতবোধ করছি ও নিজেদেরকে সরিয়ে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা বলেছি, নির্বাচন অবশ্যই হতে হবে। তবে এই মুহূর্তে আমরা নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করতে চাই না। নির্বাচন কমিশনের ১৫ জনের মধ্যে ৮ জন নির্বাচনে সহযোগিতা করবেন না। আমরা বাকিদেরকেও আহ্বান জানাবো আপনারা দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকুন।
এদিকে বিএনপিপন্থি শিক্ষকদের পদত্যাগের খবরে প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে আন্দোলন করছেন শিক্ষার্থীরা।
এসময় ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘দুর্বার সাস্টিয়ান ঐক্য’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী দেলওয়ার হাসান শিশির বলেন, হাইকোর্টের রিটের বিরুদ্ধে চলা বিক্ষোভ শেষে আমরা জানতে পারি বিএনপিপন্থি ৮ জন নির্বাচন কমিশনার পদত্যাগ করেছেন। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা ২০ তারিখে নির্বাচন চাই। যদি সেটি না হয়, আমরা প্রশাসনিক কোনো কার্যক্রম হতে দিব না।
