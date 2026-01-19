শাকসু নির্বাচন স্থগিতের প্রতিবাদে সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক অবরোধ

শাকসু নির্বাচন স্থগিতের প্রতিবাদে সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক অবরোধ
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের দাবিতে সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক অবরোধ করে রেখেছেন শিক্ষার্থীরা।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) দুপুর ২টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটক থেকে বের হয়ে সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক অবরোধ করেন বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা।
বিক্ষোভ চলাকালেই হাইকোর্টের এক আদেশে নির্বাচন স্থগিত হওয়ার খবর পান শিক্ষার্থীরা। এতে উত্তেজনা আরও ছড়িয়ে পড়েছে। শাকসু নির্বাচন স্থগিত চেয়ে করা একটি রিটের পরিপ্রেক্ষিতে দুপুরে এ আদেশ দেন হাইকোর্ট। এরআগে রোববার (১৮ জানুয়ারি) এ রিট করেন স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী মমিনুর রশিদ শুভ।
নির্বাচন স্থগিতে হাইকোর্টের রায়ের খবর শোনার পর বিক্ষোভ শুরু করেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীসহ শিক্ষার্থীরা। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে তালা দিয়ে ও সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন।
বিক্ষোভ চলাকালে শিক্ষার্থীরা ‘শাকসু আমার অধিকার, রুখে দেওয়ার সাধ্য কার’, ‘শাকসু কয় তারিখ, ২০ তারিখ, ‘শহীদ রুদ্র শিখিয়ে গেছে, লড়াই করে বাঁচতে হবে’, ‘মব করে শাকসু, বন্ধ করা যাবে না’ স্লোগান দেন। পাশাপাশি তারা মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) নির্ধারিত সময়েই শাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানান।
শিবির সমর্থিত দুর্বার সাস্টিয়ান ঐক্য প্যানেলের প্রার্থী দেলওয়ার হাসান শিশির বলেন, ‘আমরা আমাদের অধিকার চাইতেই সবাই একত্রিত হয়েছি। আগামীকাল নির্বাচন। তার মধ্যেই একটি দল শাকসু বানচাল করতে হাইকোর্টে রিট করেছে। যেখানে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন আমাদের এ নির্বাচন করার অনুমতি দিয়েছে, সেখানে তারা চাচ্ছেন না শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ের নির্বাচন হোক।’
এর আগে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ নির্বাচনের কমিশন থেকে বিএনপিপন্থি আট শিক্ষক পদত্যাগ করেন। দুপুরে জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের সভাপতি অধ্যাপক আশরাফ উদ্দিন সংবাদ সম্মেলনে জানান, তারা নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করছেন না।
শাকসু নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্র অধ্যাপক মো. নজরুল ইসলাম বলেন, ‘আট শিক্ষক পদত্যাগ করেছে শুনেছি। এখনো কোনো অফিসিয়াল ডকুমেন্টস পাইনি। তবে নির্বাচনের স্বাভাবিক কার্যক্রম চলমান।’
