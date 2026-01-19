শাকসু নির্বাচন স্থগিত
রিটকারীকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা ও ছবিতে জুতাপেটা
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন স্থগিত চেয়ে হাইকোর্টে রিট করা স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী মমিনুর রশিদ শুভকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছেন শিক্ষার্থীরা।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বিকেল ৪টায় সিলেট সুনামগঞ্জ-মহাসড়ক অবরোধ চলাকালে রিটকারী ওই প্রার্থীর ছবিতে জুতাপেটা ও থুথু নিক্ষেপ করেন তারা।
বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, শুভ শাবিপ্রবি শিক্ষার্থীদের ২৮ বছরের জমানো আকাঙ্ক্ষাকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। এসময় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা তাদের যৌক্তিক দাবির সঙ্গে একাত্মতা জানিয়ে সারাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলের শিক্ষার্থীদের আন্দোলন নামার আহ্বান জানান।
শাকসুতে স্বতন্ত্র জিএস প্রার্থী জুনায়েদ হোসেন বলেন, ‘শাবিপ্রবি শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের আন্দোলন সে (শুভ) একদিনে শেষ করে দিয়েছে। তাকে আর ক্যাম্পাসে ঢুকতে দেওয়া হবে না। আজ তার ছবিতে জুতা নিক্ষেপ করা হচ্ছে। সে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করলে জুতার মালা পরানো হবে। শাবিপ্রবি ক্যাম্পাস থেকে তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করছি। সে আর ক্যাম্পাসের মাটিতে নিজের পা রাখতে পারবে না।’
