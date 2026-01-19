ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিনব্যাপী সংগীত উৎসব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিনব্যাপী সংগীত উৎসব
‘চির বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর : সুরবৈচিত্র্য ও ভাবনার প্রাসঙ্গিকতায় কাজী নজরুল ইসলাম’ প্রতিপাদ্য নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিনব্যাপী সংগীত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।
এ উপলক্ষে মনোজ্ঞ সংগীত পরিবেশনা, গুণীজন সম্মাননা এবং স্মারক বৃত্তি প্রদানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগ এ উৎসব আয়োজন করে।
সংগীত বিভাগের চেয়ারপারসন ড. প্রিয়াংকা গোপের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।
বিশিষ্ট নজরুল গবেষক অধ্যাপক ইরশাদ আহমেদ শাহীন স্মারক বক্তৃতা দেন। বাংলাদেশ বেতারের উপস্থাপক জান্নাতুল ফেরদৌসী লিজা ও সংগীত বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী জোনাকী জ্যোতি অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন।
