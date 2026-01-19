ঢাবি চিকিৎসা অনুষদের নতুন ডিন অধ্যাপক নাদিম আহমেদ
ঢাকা মেডিকেল কলেজের সার্জারী বিভাগের অধ্যাপক ডা. নাদিম আহমেদকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) চিকিৎসা অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩ এর প্রথম সংবিধির ১৭(২) ধারা অনুযায়ী তাকে এ নিয়োগ দেন।
অধ্যাপক ডা. নাদিম আহমেদ চিকিৎসা অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন হিসেবে নিয়োগ লাভের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।
এফএআর/এমকেআর/জেআইএম