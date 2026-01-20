শাকসুতে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়া ছাত্রদল নেতাকে পদ থেকে বহিষ্কার

শাকসুতে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়া ছাত্রদল নেতাকে পদ থেকে বহিষ্কার
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়া ছাত্রদল নেতা মো. জুনায়েদকে সাংগঠনিক পদ থেকে আজীবন বহিষ্কার করা হয়েছে। তিনি শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) রাতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শাবিপ্রবি ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. জুনায়েদ হাসানকে সাংগঠনিক পদ থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।
এতে আরও বলা হয়, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির সোমবার এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন। একইসঙ্গে ছাত্রদলের সব পর্যায়ের নেতাকর্মীদের বহিষ্কৃত নেতার সঙ্গে কোনো ধরনের সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়।
বহিষ্কৃত ছাত্রদল নেতা মো. জুনায়েদ হাসান বলেন, দল যেহেতু সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এ বিষয়ে আমার বলার কিছু নেই। আমি শাকসুতে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জিএস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। শাকসু শিক্ষার্থীদের একটি প্ল্যাটফর্ম, সেখান থেকে সরে আসার সুযোগ নেই। দলের বাইরে নির্বাচন করলে দলীয় সিদ্ধান্ত আসতে পারে এটা জানা ছিল। তবে আমাকে বহিষ্কারের আগে কোনো কারণ দর্শানোর সুযোগ দেওয়া হয়নি।
