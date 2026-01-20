জিয়ার জন্মদিনে দুস্থদের মাঝে শেকৃবি ছাত্রদল নেতার খাবার বিতরণ
শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করেছেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (শেকৃবি) শাখা ছাত্রদল নেতা রাসেল পারভেজ।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) তারিখে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের নেতা মো. রাসেল পারভেজের উদ্যোগে রাজধানীর আগারগাঁও এলাকায় ৩০ জন ছিন্নমূল, দুঃস্থ মানুষ ও রিকশাচালকের মাঝে রাতের খাবার বিতরণ করা হয়।
খাবার বিতরণ কর্মসূচিতে মো. রাসেল পারভেজ বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ছিলেন স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের একজন দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক। যিনি দেশপ্রেম, স্বনির্ভরতা ও মানবকল্যাণের আদর্শকে সামনে রেখে দেশ পরিচালনা করেছেন। তার আদর্শ ও দর্শন অনুসরণ করেই এই মানবিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোই জিয়াউর রহমানের আদর্শের প্রকৃত বাস্তবায়ন।
এ সময় তিনি উপস্থিত সুবিধাভোগীদের কাছে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া প্রার্থনা করেন এবং দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করেন।
