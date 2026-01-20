শাকসু নির্বাচন দাবিতে ফের প্রশাসনিক ভবনের সামনে শিক্ষার্থীরা
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের দাবিতে পূর্ব কর্মসূচির অংশ হিসেবে ফের প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) দুপুর ১২টা থেকে প্রশাসনিক ভবন-১ এর সামনে জড়ো হতে থাকেন শিক্ষার্থীরা। এসময় শাকসু নির্বাচনের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দিতে দেখা যায়।
শাকসুতে স্বতন্ত্র জিএস প্রার্থী ফয়সাল হোসেন বলেন, আজ শাবিপ্রবি শিক্ষার্থীদের শাকসু নির্বাচনে উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু গতকাল হাইকোর্টের রায়ে চার সপ্তাহের জন্য নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে আমাদেরকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, গতকাল শাকসুর বিষয়ে যে রায় হয়েছে সেটি বাতিলের জন্য আপিল করা হবে।
তিনি বলেন, আজ হাইকোর্টের রায় যদি শাবিপ্রবি শিক্ষার্থীদের পক্ষে না আসে আমরা কঠোর কর্মসূচিতে যাব। রায় ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত আমরা প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাবো।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টায় প্রশাসনিক ভবন-১ এ তালা ঝুলিয়ে দেন শিক্ষার্থীরা, পরে দুপুর সোয়া দুইটায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রধান ফটক সংলগ্ন সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়ক অবরোধ করেন। প্রশাসনিক ভবনে উপাচার্য, উপ উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ ও প্রক্টরকে ১২ ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখেন শিক্ষার্থীরা। পরে দুই শর্তে অবরোধ তুলে নেন তারা। শর্ত দুইটি হলো- রিট খারিজ ও উপাচার্যের ক্যাম্পাস ত্যাগে নিষেধাজ্ঞা।
