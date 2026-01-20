রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
শাকসু নির্বাচন স্থগিতের প্রতিবাদে শিবিরের মানববন্ধন
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন স্থগিতের প্রতিবাদে ও অনতিবিলম্বে তা বাস্তবায়নের দাবিতে মানববন্ধন করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) শাখা ছাত্রশিবির।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টায় সিনেট ভবন সংলগ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে এ মানববন্ধন হয়।
শাখা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি মেহেদি হাসানের সঞ্চালনায় শাখা সভাপতি মুজাহিদ ফয়সাল বলেন, যেই ৯ দফা দাবিরর ভিত্তিতে ফ্যাসিবাদী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দেশের সাধারণ ছাত্রজনতা গণঅভ্যুত্থান এবং শেখ হাসিনা ভারতে পালাতে বাধ্য হয়েছিলো। সেই ৯ দফার অন্যতম একটি দফা ছিলো ক্যাম্পাসে ছাত্রসংসদ নির্বাচন চালু করা। বিপ্লব পরবর্তী সময়ে যখন ক্যাম্পাসগুলোতে ছাত্রসংসদ নির্বাচন আয়োজন করা হলো তখন প্রত্যেকটি ক্যাম্পাসে ছাত্রদল এবং বিএনপি একের পর এক ছাত্রসংসদ নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।
ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও রাকসুর ভিপি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ বলেন, শাকসু নির্বাচন হাইকোর্টকে ব্যবহার করে স্থগিত করার মাধ্যমে সারাদেশে প্রমাণ করে দিয়েছে, তারা আবার নব্য ফ্যাসিস্ট হয়ে উঠতে চায়। আপনারা এই নির্বাচনগুলো পেছানোর জন্য প্রথম থেকেই লেগেছিলেন–দেশের ছাত্রসমাজ বুঝে গিয়েছে এই নির্বাচনগুলো কারা পেছাতে চায়? আপনাদের দেশনেতা আসার পরও জকসু নির্বাচনের মাধ্যমে ছাত্ররা প্রমাণ করে দিয়েছে আর কোনো ফ্যাসিস্ট নেতার অবস্থান এ দেশে হবে না।
মানববন্ধনে শাখা ছাত্রশিবিরের বিভিন্ন বিভাগ, হল শাখা, অনুষদ ও থানা শাখার বিভিন্ন পযার্য়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
মনির হোসেন মাহিন/এএইচ/জেআইএম