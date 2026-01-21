ঢাবিতে ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন নেওয়া শুরু

ঢাবিতে ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন নেওয়া শুরু
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের (‘বি’ ইউনিট) স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল পুনঃনিরীক্ষণের সুযোগ রেখেছে কর্তৃপক্ষ।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) থেকে নির্ধারিত ফি দেওয়া সাপেক্ষে শিক্ষার্থীরা পুনঃনিরীক্ষার আবেদন করতে পারছেন। এটি চলছে ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ এবং পরবর্তী করণীয় বিষয়ে দেওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, গত ১৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল ২০ জানুয়ারি প্রকাশ করা হয়েছে। এতে মোট দুই হাজার ৯৩৪টি আসনের বিপরীতে পরীক্ষায় অংশ নেন এক লাখ তিন হাজার ৬১১ জন শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে থেকে শাখাভিত্তিক মেধাক্রম অনুসারে তিনটি পৃথক ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। ফলাফল ঢাবির ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে লগইন করে দেখা যাবে। এছাড়া, যে কোনো মোবাইল অপারেটর থেকে DU ALS ˂roll no˃ লিখে ১৬৩২১ নম্বরে পাঠালে ফিরতি এসএমএসের মাধ্যমে ফলাফল জানা যাবে।
ফলাফল পুনঃনিরীক্ষায় আগ্রহী প্রার্থীদের নিজ হাতে লিখিত আবেদনপত্রের সঙ্গে নগদ এক হাজার টাকা ফি জমা দিতে হবে। আবেদনপত্রটি ডিন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ বরাবর লিখে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে জমা দিতে হবে। এর সঙ্গে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার নম্বরপত্রের ফটোকপি, ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্রের ফটোকপি এবং অনলাইন থেকে প্রিন্ট করা ফলাফলের কপি সংযুক্ত করতে হবে।
পুনঃনিরীক্ষার ফলাফল আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৩টায় অনুষদ কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটের কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট অংশে প্রকাশ করা হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, উত্তীর্ণ সব ভর্তিচ্ছুক প্রার্থীকে ২৭ জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ঢাবির ওয়েবসাইটে গিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে বিষয় পছন্দক্রম ফরম পূরণ করতে হবে। পূরণকৃত ফরম প্রিন্ট করে নিজের কাছে সংরক্ষণ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিষয় পছন্দক্রম ফরম পূরণ না করলে কোনো প্রার্থীকে বিষয় মনোনয়ন দেওয়া হবে না।
এছাড়া, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, হরিজন ও দলিত সম্প্রদায় এবং প্রতিবন্ধী কোটায় ভর্তি হতে আগ্রহী উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১ থেকে ৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অফিস চলাকালীন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন কার্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট কোটার ফরম সংগ্রহ করতে হবে। যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুষদ কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। কোটার আবেদনপত্রের সঙ্গে অনলাইন থেকে ডাউনলোড করা বিষয় পছন্দক্রম ফরম জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক।
এফএআর/একিউএফ/জেআইএম