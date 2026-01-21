তিতুমীর কলেজে ছাত্রদলের দুই পক্ষে সংঘর্ষ
রাজধানীর মহাখালীতে সরকারি তিতুমীর কলেজে ছাত্রদলের দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়েছে। এতে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে তিতুমীর কলেজের শহীদ মামুন হলে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বনানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালিদ মুনসুর।
কলেজ সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের একটি অনুষ্ঠান আয়োজন নিয়ে নিজের মধ্যে সভা হয়। এসময় অনুষ্ঠানে কে নেতৃত্ব দেবে তা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে ধাওয়া ও সংঘর্ষ বাঁধে।
ওসি বলেন, ‘এ বিষয়ে আমার কাছে লিখিত কোনো অভিযোগ আসেনি। তবে শুনেছি তাদের মধ্যে হাতাহাতি-মারামারি হয়েছে। লিখিত অভিযোগ দিলে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেবো।’
