ঢাবি জয়নুল গ্যালারিতে ৩ দিনব্যাপী শিল্পকর্ম প্রদর্শনী শুরু

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩০ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগের উদ্যোগে ‘আর্ট ফর ইক্যুয়ালিটি’ শীর্ষক ৩ দিনব্যাপী শিল্পকর্ম প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। বুধবার (২১ জানুয়ারি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

নেদারল্যান্ডস দূতাবাস, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ও জাগো ফাউন্ডেশনের যৌথ সহযোগিতায় এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

ওসমান জামাল মিলনায়তনে শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান ও প্রদর্শনীর কিউরেটর ড. শেখ মনির উদ্দিনের সভাপতিত্বে চারুকলা অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক এ এ এম কাওসার হাসান, প্রাচ্যকলা বিভাগের অনারারি অধ্যাপক ড. মো. আবদুস সাত্তার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শবনম মোস্তারী, বাংলাদেশে নিযুক্ত নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত জরিস ভ্যান বোমেল, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর কবিতা বোস এবং জাগো ফাউন্ডেশন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান করভি রাখসান্ড বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এসময় নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের হিউম্যান রাইটস, হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড জেন্ডার বিষয়ক ফার্স্ট সেক্রেটারি ইয়ান সুইলেন্স উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রদর্শনীর সহযোগী কিউরেটর ও বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সঞ্জয় কুমার দে।

প্রদর্শনীতে ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯০ জন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও খ্যাতিমান শিল্পীর ৯০টি শিল্পকর্ম ও ১টি ডিজিটাল ক্যাটালগ প্রদর্শিত হচ্ছে। শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের জন্য ১০ জন শিল্পীকে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীরা হলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাদিয়া ইয়াসমিন, দেবাজ্যোতি বর্ষণ, মোছা. মোমেনুন নেছা সুরমা, নিহা রানী দাস ও সোমা সুরভী জান্নাত, ঢাকা আর্ট কলেজের মো. সাজ্জাদুর রহমান সিহান ও ঐশী চাকমা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শামীম আহমেদ, শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজির সাইম আহমেদ এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারিহা খান।

