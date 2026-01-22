  2. ক্যাম্পাস

রমজান উপলক্ষে ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে অনলাইন ক্লাসে যাচ্ছে জবি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৪০ এএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) প্রশাসন।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. শেখ গিয়াস উদ্দিন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ১৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত একাডেমিক কাউন্সিলের ৭৬তম সভায় ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামের ক্লাস অনলাইনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

