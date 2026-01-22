  2. ক্যাম্পাস

জাতীয় পার্টিকে নির্বাচন থেকে বাদ দেওয়ার দাবি

প্রকাশিত: ০৩:৪২ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদ আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন/ছবি: মো. ফেরদাউস

আসন্ন গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদ। পাশাপাশি তারা জাতীয় পার্টিকে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন থেকে বাদ দেওয়ারও দাবি তুলেছে। সংগঠনটির নেতাদের ভাষ্য, বিগত বছরগুলোতে জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদী শাসনের সহায়ক শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন প্রাঙ্গণে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব বক্তব্য তুলে ধরেন সংগঠনটির নেতারা।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, আসন্ন গণভোট রাষ্ট্র সংস্কারের একটি বড় সুযোগ তৈরি করেছে। তাদের মতে, ‘হ্যাঁ’ ভোট মানে গণতন্ত্রের পক্ষে অবস্থান নেওয়া, স্বৈরাচারবিরোধী শক্তিকে আরও সুসংহত করা এবং ভবিষ্যতে ফ্যাসিবাদের পুনরাবির্ভাব ঠেকানোর পথ তৈরি করা।

এ সময় বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও ঢাবির সলিমুল্লাহ মুসলিম হল সংসদের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) সাদমান আবদুল্লাহ বলেন, গত ১৭ বছরে জাতীয় পার্টি ভোট ডাকাতি, দমন-পীড়ন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিল। জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া মানে ফ্যাসিবাদের দোসরদের পুনর্বাসন করা। এখনও সময় আছে- নির্বাচন কমিশন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত জাতীয় পার্টিকে নির্বাচন থেকে বাদ দেওয়া।

সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি নাজমুল হাসান বলেন, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের (জি এম কাদের) প্রকাশ্যে ‘না’ ভোটের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন, যা কার্যত আওয়ামী লীগের শাসনব্যবস্থার পক্ষ নেওয়ার শামিল।

বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সানাউল্লাহ হক বলেন, আওয়ামী লীগ যে অপরাধ করেছে, একই অপরাধের দায়ে জাতীয় পার্টিও অপরাধী। জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে সরকার নির্লজ্জতার পরিচয় দিয়েছে।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, দলটি ভারতের সঙ্গে গোপন বৈঠকের কথা স্বীকার করলেও সেই বৈঠকের বিষয়বস্তু জনসমক্ষে প্রকাশ করেনি। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জাতীয় পার্টিকে জাতীয় নির্বাচন থেকে বাদ দেওয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানান।

সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি নেওয়াজ খান বাপ্পী বলেন, গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট বিজয়ী হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকা ব্যবস্থা পুনর্বহাল, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার এবং ক্ষমতায় থাকার মেয়াদ সীমিত করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

তিনি বলেন, গণভোটে ‘হ্যাঁ’ বিজয়ী হলে ভবিষ্যতে কেউ টানা দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন না। এর মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা রোধ করা সম্ভব হবে।

