ঢাবির আইআরে ২৪ শিক্ষার্থী পেলেন চেয়ার’স অ্যাওয়ার্ড

ঢাবির আইআরে ২৪ শিক্ষার্থী পেলেন চেয়ার’স অ্যাওয়ার্ড
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (আইআর) বিভাগের বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য ২৪ মেধাবী শিক্ষার্থীকে চেয়ার’স অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ এস এম আলী আশরাফের সভাপতিত্বে এক অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের হাতে পদক তুলে দেওয়া হয়।
১৩তম ও ১৪তম ব্যাচের স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য ১৭ জনকে এবং প্রফেশনাল মাস্টার্স (পিএমআইআর) পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফলের জন্য সাতজনকে এ পদক দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে ফরেন সার্ভিস একাডেমির রেক্টর রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ আব্দুল মুহিত এবং পিএমআইআর প্রোগ্রামের পরিচালক অধ্যাপক এহসানুল হক উপস্থিত ছিলেন।
চেয়ার’স অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের মধ্যে আছেন- খন্দকার তাহমিদ রেজওয়ান, কাওসার উদ্দিন, নূর নাহার সুকন্যা, কাজী আশজাদ হোসেন, রাফিউল করিম, তাহিয়া আফরা জান্নাতি, কাওসার উদ্দিন মাহমুদ, আনিম শাহরিয়ার মৌন, নুসরাত তাসনিম, ফারিয়া ইসলাম, তাবাসসুম এলাহী, সৈয়দা মুবাশ্বির মাহজাবিন নাহিয়ান, ফেরদৌসী জামান, মোজাহিদুর রহমান সুফি, আহমদ শামস কাদির, জাহিদুর রহিম, শেখ মোহাম্মদ হাসিব আজিজ, মো. শোয়েব রিফাত ওমি, মো. রফিকুর রহমান ও গাজী মোস্তফা ফুয়াদ।
এফএআর/একিউএফ