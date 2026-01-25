  2. ক্যাম্পাস

ক্যাম্পাসে চাঁদাবাজির প্রতিবাদে ঢাবিতে বিক্ষোভ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০৬ এএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাসের ভেতরে ভাসমান দোকান থেকে চাঁদাবাজির অভিযোগের প্রতিবাদ এবং জড়িতদের বিচারের দাবিতে মধ্যরাতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ডাকসু ও হল সংসদ নেতারাসহ একদল শিক্ষার্থী।

শনিবার (২৪ জানুয়ারি) দিনগত মধ্যরাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলপাড়া থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে রাজু ভাস্কর্যে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত সমাবেশ হয়।

এসময় বিক্ষোভকারীরা ‘অ্যাকশন, অ্যাকশন, ডাইরেক অ্যাকশন’, ‘চাঁদাবাজের বিরুদ্ধে ডাইরেক অ্যাকশন’, ‘চাঁদাবাজদের ঠিকানা, এই ক্যাম্পাসে হবে না’সহ নানা স্লোগান দেন।

সমাবেশে ডাকসুর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক মুসাদ্দিক আলী ইবনে মুহম্মদ বলেন, ‘আজ একটি চাঁদাবাজির ঘটনা ধরা পড়েছে, যা প্রমাণ করে এর আগে আরও শত শত চাঁদাবাজির ঘটনা ঘটেছে।’

তিনি অভিযোগ করে বলেন, ‘এসব চাঁদাবাজ টিএসসি, সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, নীলক্ষেত ও মেট্রোরেলের নিচে চাঁদাবাজি চালিয়ে আসছেন। কিন্তু জুলাই অভ্যুত্থানের পর আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম ক্যাম্পাসে আর কোনো চাঁদাবাজি থাকবে না।’

এসময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে চাঁদাবাজিতে জড়িতদের ছাত্রত্ব বাতিলের দাবি জানিয়ে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে দাবি জানাই, আপনারা এই চাঁদাবাজদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রত্ব বাতিল করুন।

সমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রিয়াজুল ইসলাম যুবা বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের দাবির প্রেক্ষিতে যখন ডাকসু ও প্রশাসন উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল, তখন কিছু ব্যক্তি শিক্ষার্থী সেজে মিছিল করেছিলেন। আজ সেই ব্যক্তিদেরই চাঁদাবাজিতে জড়িত থাকতে দেখা যাচ্ছে।’

তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনের হাতে তুলে দিতে হবে এবং একই সঙ্গে তাদের নিজ নিজ দল থেকে বহিষ্কার করতে হবে। প্রশাসন যদি ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে সব ধরনের নৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে।

