ইনকিলাব মঞ্চের নেতাকর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে বেরোবিতে বিক্ষোভ
শহীদ শরীফ ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে রাজধানীর যমুনার (প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন) অভিমুখে পদযাত্রাকালে ইনকিলাব মঞ্চের নেতাকর্মীদের ওপর পুলিশি হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) সাধারণ শিক্ষার্থীরা।
শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ৭টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে সাধারণ শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয় ইনকিলাব মঞ্চের ব্যানারে এই বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
বিক্ষোভ মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক থেকে শুরু হয়ে সংলগ্ন বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। সমাবেশে শিক্ষার্থীরা ‘আমার ভাইয়ের ওপর হামলা কেন? জবাব চাই, দিতে হবে’ এবং ‘হাদি হত্যার বিচার চাই’—এমন বিভিন্ন প্রতিবাদী স্লোগান দেন।
সমাবেশে ইনকিলাব মঞ্চের বেরোবি শাখার আহ্বায়ক জাহিদ হাসান জয় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে জাবের ভাইদের ওপর কীভাবে গুলি ও লাঠিচার্জ করা হয়, আমরা অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে তার জবাব চাই। যদি হাদি হত্যার তদন্ত দ্রুততম সময়ে জাতিসংঘের কাছে হস্তান্তর করা না হয়, তবে দেশে আবারও ছাত্র-জনতার জুলাই বিপ্লবের মতো গণ-অভ্যুত্থান নেমে আসবে।
বিক্ষোভ মিছিলে ইনকিলাব মঞ্চের নেতাকর্মীদের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে অংশ নেন ব্যবসায়ী করিম উদ্দিন ভরসার ছেলে কামরুল ইসলাম ভরসা। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, আজ আবারও প্রমাণ হলো যে জুলুম আর ভয় দেখিয়ে ছাত্রসমাজের কণ্ঠ রোধ করা যায় না। হামলাকারীরা মনে রাখুন, ছাত্রসমাজ জেগে উঠলে রাজপথ কোনো বাধা মানে না। আমরা এই বর্বরোচিত হামলার দ্রুত বিচার ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি।
মো. আজিজুর রহমান/কেএইচকে/এমএস