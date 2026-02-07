  2. লাইফস্টাইল

ভেস্ট স্যুটে নজরকাড়া রূপে নাজনীন

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৩১ এএম, ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
অভিনেত্রী নাজনীন নিহা, ছবি: ফেসবুক থেকে

নাটকে ‘মিষ্টি মেয়ে’ বললেই যার স্নিগ্ধ হাসি আর সরল পোশাকের ছবি চোখে ভাসে, সেই নাজনীন নিহা এবার একেবারে ভিন্ন মেজাজে। আলোকচিত্রী রফিকুল ইসলামের ক্যামেরায় ধরা পড়া সাম্প্রতিক একটি ফটোশুটে তাকে দেখা গেছে লাল টুকটুকে একরঙা ভেস্ট পোশাকে।

ভেস্ট স্যুটে নজরকাড়া রূপে নাজনীনপরিচিত সাদামাটা লুক ছেড়ে এই রূপে যেন আলাদা করে নজর কাড়ছেন তিনি।

ভেস্ট স্যুটে নজরকাড়া রূপে নাজনীনশরীরের সঙ্গে মানানসই ভেস্ট জ্যাকেটের সঙ্গে পরেছেন কিছুটা ঢিলেঢালা কাটের প্যান্ট, যা পুরো লুকে এনেছে আধুনিকতা।

ভেস্ট স্যুটে নজরকাড়া রূপে নাজনীনচুল উঁচু করে বাঁধা খোঁপা, চোখের ওপরে তোলা চশমা, হাতে বালা আর কানে বৃত্তাকার দুল সব মিলিয়ে আত্মবিশ্বাসী ও পরিপাটি উপস্থিতি।

ভেস্ট স্যুটে নজরকাড়া রূপে নাজনীনমেকআপেও ছিল সংযত ছোঁয়া।

ভেস্ট স্যুটে নজরকাড়া রূপে নাজনীনহালকা কাজল, ঠোঁটে নরম রঙ, নখে লাল রঙের আভা আর চোখের পাতায় ধূসর গোলাপি শেড সবকিছু মিলিয়ে নাজনীন নিহার এই লুক নিঃসন্দেহে ভিন্নধর্মী ও স্মরণযোগ্য।

