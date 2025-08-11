ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ‘কাচ্চি ভাই’ রেস্টুরেন্টকে জরিমানা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ‘কাচ্চি ভাই’ রেস্টুরেন্টকে জরিমানা
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাদ্য প্রস্তুতের দায়ে ‘কাচ্চি ভাই’ রেস্টুরেন্টকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
সোমবার (১১ আগস্ট) দুপুরে জেলা শহরের পাইকপাড়া শাখায় অভিযান পরিচালনা করে এই জরিমানা করা হয়। অভিযানের নেতৃত্ব দেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ব্রাহ্মণবাড়িয়া কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক ইফতেখারুল আলম রিজভী।
তিনি জানান, অভিযানে দেখা যায় কাচ্চি ভাই নামক রেস্টুরেন্টে ড্রেস কোড ছিল না এবং হাতে গ্লাভস বিহীন খাদ্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল। এছাড়া স্টোররুমে খাদ্য প্রস্তুতসহ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে যথাযথভাবে খাদ্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল না। এরই প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানটিকে সতর্ক করা হয় এবং ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।
তিনি আরও জানান, প্রতিষ্ঠানটিকে সতর্ক করা হয় যে, পরবর্তীতে একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটলে আইনের সর্বোচ্চ প্রয়োগ ঘটানো হবে।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/এফএ/জিকেএস