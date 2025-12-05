দেশের রাজনৈতিক সংকটে খালেদা জিয়ার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি: ফারুক

দেশের রাজনৈতিক সংকটে খালেদা জিয়ার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি: ফারুক
দেশের চলমান রাজনৈতিক সংকটের মুহূর্তে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ারই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ জয়নুল আবদিন ফারুক। বিএনপি চেয়ারপারসনের এই উপদেষ্টা দাবি করেন, বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার মিথ্যা মামলায় কারাগারে নিয়ে খালেদা জিয়াকে অসুস্থ করে তুলেছে।
শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ঢাকাস্থ সেনবাগ জাতীয়তাবাদী ফোরামের উদ্যোগে আয়োজিত এক দোয়া মাহফিলে অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
জয়নুল আবদিন ফারুক বলেন, ‘সুস্থ খালেদা জিয়াকে মিথ্যা মামলায় কারাগারে নিয়ে অসুস্থ করে তুলেছে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার সরকার। অনেকে বলেন, কারাগারের ভেতরে তাঁকে স্লো পয়জনিং করে চিরতরে পৃথিবী থেকে বিদায় করার চেষ্টা করা হয়েছিল।’
তিনি উল্লেখ করেন, অতীতেও বিএনপির বিরুদ্ধে বহু ষড়যন্ত্র হয়েছে এবং দল ভাঙার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু কোনো প্রচেষ্টাই সফল হয়নি। দল ভবিষ্যতেও বিভক্ত হবে না বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ‘ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপির ঐক্যবদ্ধ ছিলো, আছে এবং থাকবে ইনশাআল্লাহ,’—বলেন ফারুক।
বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তার জন্য শুধু আমরা নই, আমাদের সমালোচকরাও দোয়া করছেন। কারণ তিনি আপসহীন নেতা। গণতন্ত্রের প্রশ্নে কোনোদিন আপস করেননি। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তিনি আপোসহীন নেত্রীর উপাধি পেয়েছেন।
জয়নুল আবদিন ফারুক আরও বলেন, ‘দেশ সংকটকালীন সময় অতিক্রম করছে। এই সময়ে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। আমরা দোয়া করছি, মহান আল্লাহ যেন মানবতার এই নেত্রীকে দ্রুত সুস্থতা দান করেন।’
দোয়া মাহফিলে বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নেসারুল হক, মাওলানা আলমগীর হোসেন, ইসমাইল হোসেন সিরাজীসহ সেনবাগ ফোরামের অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
