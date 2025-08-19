  2. দেশজুড়ে

রেললাইন ভাঙা, বস্তা গুঁজে চলছে ট্রেন

প্রকাশিত: ০৬:০৩ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
রেললাইনের ভাঙা জায়গায় গুঁজে দেওয়া হয়েছে পাটের বস্তা/ছবি-সংগৃহীত

নাটোরের লোকমানপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রেললাইনের এক জায়গায় ভেঙে গেছে। ওই জায়গায় বস্তা গুঁজে দেওয়া হয়েছে। এতে ধীরে চলছে ট্রেন।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সকালে রেললাইন ভাঙার খবর পেয়ে মেরামতের কাজ শুরু করছে রেল কর্তৃপক্ষ।

আব্দুলপুর স্টেশন সূত্রে জানা যায়, ভোর সাড়ে ৬টার দিকে রেল কর্তৃপক্ষের নিয়মিত পর্যবেক্ষণের সময় লাইন ভাঙা দেখা যায়। তাৎক্ষণিকভাবে ওই জায়গায় পাটের বস্তা গুঁজে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রাখা হয়। তবে, ভাঙা স্থানে ট্রেন চলাচলে সর্বোচ্চ ১০ কিলোমিটার গতি বেঁধে দিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।

ঈশ্বরদী থেকে রাজশাহীগামী কমিউটার এবং ঢালারচর থেকে ছেড়ে আসা রাজশাহীগামী ঢালারচর এক্সপ্রেস ট্রেন দুটি বস্তা গুঁজে দেওয়া ভাঙা লাইনের ওপর দিয়েই চলাচল করেছে।

রেলশ্রমিক মোস্তাক আহমেদ বলেন, ‌‘আমরা খবর পেয়ে সকালেই ঘটনাস্থলে এসেছি। মেরামতের কাজ করছি। আপাতত বস্তা গুঁজে ট্রেন পার হচ্ছে।’

আব্দুলপুর রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘সকালে আমাদের কর্মীরা নিয়মিত পর্যবেক্ষণের সময় লাইনে ভাঙা দেখতে পান। বর্তমানে ১০ কিলোমিটার গতিতে ট্রেন চলাচল করছে। মেরামত কাজ চলছে। আশা করছি, অল্প সময়ের মধ্যে মেরামত কাজ শেষ হয়ে যাবে।

