আট দিন বন্ধ শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ নার্সিং কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম

প্রকাশিত: ০৬:২০ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
টানা আটদিন বন্ধ রয়েছে গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ নার্সিং কলেজের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম। বুধবার (২০ আগস্ট) কলেজের সামনে ফ্যাসিবাদের দোসর ও তাদের প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টাকারীদের প্রতি লাল কার্ড প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীরা। সেই সঙ্গে তারা কলেজের প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেয়।

গত ১৩ আগস্ট থেকে বিভিন্ন দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের ডাক দেয় শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ নার্সিং কলেজের শিক্ষার্থীরা। এর ফলে গত আটদিন ওই কলেজের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।

শিক্ষার্থীরা নার্সিং কলেজের ফটকের সামনে কলাপসিবল গেটে তারা লাগিয়ে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ লেখা ব্যানার টানিয়ে দিয়ে আন্দোলন করছে।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানায়, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ নার্সিং কলেজে শিক্ষাবান্ধব ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য কলেজের শিক্ষক মো. জামাল উদ্দিন ভূঁইয়া, মো. তাজুল ইসলাম ও মো. মোখলেছুর রহমানের বদলির দাবি সাত কর্মদিবসের মধ্যে সম্পন্ন না হওয়ায় এবং অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রহসনমূলক ক্লাস রুটিন প্রকাশ করায় শিক্ষার্থীরা কমপ্লিট শাটডাউন ঘোষণা করে।

এদিকে কলেজে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতের জন্য সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিপক্ষ শক্তির বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য গাজীপুরের জেলা প্রশাসক বরাবর আবেদন জানিয়েছেন।

কলেজের ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মেহেদী হাসান চয়ন বলেন, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ নার্সিং কলেজের শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ রক্ষায় স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের আন্দোলন চলমান থাকবে।

কলেজের অধ্যক্ষ উম্মে সালমা খানম জানান, শিক্ষার্থীদের দাবির বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। এখন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছি। আশা করি শিগগির এ জটিলতার অবসান হবে।

