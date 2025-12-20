লক্ষ্মীপুর
নির্বাচনি বিধি লঙ্ঘন, ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার সুপারিশ
লক্ষ্মীপুরে নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন করে বিএনপির প্রার্থীর পক্ষে জনসভার আয়োজন করায় এক ইউপি প্যানেল চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বিকেলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান শেষে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মেজবা উল আলম ভুঁইয়া।
অভিযুক্ত নয়ন আক্তার চররমনী মোহন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও প্যানেল চেয়ারম্যান।
জানা গেছে, চর রমনী মোহন ইউনিয়নে মধ্য চর রমনী মোহন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে লক্ষ্মীপুর-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী ও দলের চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা আবুল খায়ের ভূঁইয়ার পক্ষে এ সভার আয়োজন করা হয়। তবে প্রার্থী সভায় উপস্থিত ছিলেন না।
জেলা প্রশাসকের মিডিয়া সেলের থেকে জানানো হয়, বিকেলে চর রমনীমোহন ইউনিয়নের চর আলী হাসান গ্রামে নির্বাচনি আচণবিধি লঙ্ঘন করে নির্বাচনি সভা আয়োজন করা হয়। খবর পেয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালিয়ে আব্দুর রহিম নামে একজনকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাসান মোহাম্মদ নাহিদ শেখ সুমন। দণ্ডিত আব্দুর রহিম চররমনী মোহন গ্রামের মৃত রফিক সর্দারের ছেলে।
এসময় দণ্ডিত ব্যক্তির স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে অপর আরেকজন অভিযুক্ত নয়ন আক্তারের বিরুদ্ধে নির্বাচনি আচরণ বিধি লঙ্ঘনের বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট লক্ষ্মীপুর-২ (রায়পুর ও সদরের একাংশ) আসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কাছে পাঠিয়েছেন। নয়ন চররমনী মোহন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও দায়িত্বপ্রাপ্ত প্যানেল চেয়ারম্যান।
প্রসঙ্গত, নির্বাচন কমিশনের আচরণবিধি অনুযায়ী, তফসিল ঘোষণার পর কোনো প্রার্থী বা তার সমর্থক প্রশাসনের পূর্বানুমতি ছাড়া কোনো ধরনের সভা, সমাবেশ, মিছিল বা শোভাযাত্রা করতে পারবেন না। অনুমতি ব্যতীত এ ধরনের কর্মসূচি পালন করা হলে তা সরাসরি আচরণবিধি লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হবে।
