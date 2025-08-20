চাঁপাইনবাবগঞ্জে নারী ও শিশুসহ ৬ ভারতীয় নাগরিক আটক

চাঁপাইনবাবগঞ্জে নারী ও শিশুসহ ৬ ভারতীয় নাগরিক আটক
চাঁপাইনবাবগঞ্জের আলীনগর এলাকা থেকে নারী ও শিশুসহ ছয় ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে পুলিশ।
বুধবার (২০ আগস্ট) বিকেল ৩টার দিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর এলাকার আলীনগর ভূতপুকুর এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।
তারা হলেন- পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার মুরারই থানার বাসিন্দা মো. মন্নু শেখের ছেলে মো. দানেশ, মো. ভোদু শেখের মেয়ে সোনালী বেগম, সেরাজুল শেখের মেয়ে সুইটি বিবি, আজিজুল দেওয়ানের ছেলে কুরবান দেওয়ান, ইমাম দেওয়ান এবং মো. সাব্বির।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ পুলিশ সুপার মো. রেজাউল করিম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, দিল্লিতে ইটভাটায় কাজ করা নারী শিশুসহ ছয়জনকে ‘বাংলাদেশি’ দেখিয়ে ২৬ জুন কুড়িগ্রাম সীমান্ত দিয়ে ঠেলে পাঠায় বিএসএফ। পরে তারা চাঁপাইনবাবগঞ্জ এসে অবৈধভাবে বসবাস করছিলেন। এর আগে ২৪ জুন ভারতীয় পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে কুড়িগ্রাম সীমান্ত দিয়ে পুশইন করে। তারা পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার বাসিন্দা এবং ভারতের নাগরিক। খবর পেয়ে পুলিশ তাদের আটক করে।
সোহান মাহমুদ/এএইচ/এমএস